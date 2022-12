„Jeder will ihn“: PSG-Boss spricht über Bellingham und Ronaldo

Jude Bellingham hat namhafte Verehrer auf dem gesamten Kontinent. Der FC Liverpool soll sich in aussichtsreicher Position befinden, auch Real Madrid, Manchester City und der FC Chelsea bewerben sich. Eine Hürde ist das hohe Preisschild: Bis zu 150 Millionen Euro erhofft man sich in Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur ein geringes Problem wäre dieser Betrag wohl für Scheichklub Paris St. Germain. Über konkrete Bemühungen aus der französischen Hauptstadt ist bislang wenig bekannt. Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi findet nun anerkennende Worte für Bellingham.

Lesen

Hummels: Alle Zeichen auf Verlängerung

„Jeder will ihn“

„Was für ein Spieler. Ehrlich gesagt, England kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben. Und er ist einer der besten Spieler des Turniers“, äußert sich Al-Khelaifi bei ‚Sky Sports‘ über die WM-Auftritte des 19-jährigen Mittelfeldspielers. Bellingham agiere „ruhig und entspannt und selbstbewusst“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf einen möglichen Vorstoß im Poker um den BVB-Profi sagt Al-Khelaifi: „Jeder will ihn, das will ich nicht verheimlichen. Aber ich respektiere, dass er in seinem Verein ist. Wenn wir mit ihm sprechen wollen, sprechen wir zuerst mit dem Verein.“

Ronaldo kein Thema?

Der vereinslose Cristiano Ronaldo ist unterdessen kein heißes Thema am Eiffelturm. Al-Khelaifi stellt klar: „Bei den drei Spielern, die wir haben (Messi, Neymar und Mbappé, Anm. d. Red.), ist es sehr schwierig, aber ich wünsche ihm alles Gute. Er ist fantastisch und er ist immer noch ein erstaunlicher Spieler.“