Real: Benzema kehrt zurück

Karim Benzema (34) wird nach seiner dreiwöchigen Abszenz aufgrund einer Muskelverletzung am morgigen Sonntag gegen CA Osasuna (21 Uhr) auf den Rasen zurückkehren. Das verriet Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti auf der heutigen Pressekonferenz: „Benzema ist in einer sehr guten Verfassung und wird morgen von Beginn an spielen. Er hat gut trainiert, hat diese Woche alles mit der Mannschaft gemacht. Er hatte Zeit, um sich zu erholen.“

Derweil fallen Luka Modric (37) und Lucas Vázquez (31) aufgrund leichterer Blessuren aus. Auch ohne ihren Toptorjäger präsentierten sich die Königlichen in den vergangenen Wochen formstark und gewannen jedes ihrer drei Spiele ohne Benzema.