Palmeiras ruft: Roque-Rückkehr nach Brasilien perfekt

Die Erwartungen waren groß als Vitor Roque vor einem Jahr beim großen FC Barcelona aufschlug. Der 20-Jährige war die neue Sturmhoffnung der Katalanen und sollte in Spanien zu einem Weltklassestürmer reifen. Rund ein Jahr später muss man feststellen, dass dieses Projekt kläglich gescheitert ist. Seit Sommer war der Rechtsfuß bereits an Betis Sevilla ausgeliehen, diese Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen, um einen Transfer in Roques Heimatland zu ermöglichen.

Wie Palmeiras bekanntgibt, wird der Stürmer fortan das Trikot des Vereins aus São Paulo tragen. Roque unterschreibt einen Vertrag bis Dezember 2030. Über die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angaben, dem Vernehmen nach fließen allerdings 25 Millionen Euro nach Barcelona. Mit Bonuszahlungen kann die Summe sogar auf bis zu 30 Millionen Euro ansteigen, womit die Blaugrana ein Minusgeschäft sogar gänzlich vermeiden würden. Zudem soll sich Barça eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

TÁ EM CHOQUE? ⚡



Vitor Roque é o novo atacante do #MaiorCampeãoDoBrasil! 🐯💚 ➤ https://t.co/XeazGipcpw pic.twitter.com/jbIx6fTbsw — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

In São Paulo soll Roque wieder zu alter Stärke zurückfinden. In der brasilianischen Série A machte er sich vor seinem Wechsel nach Europa mit 21 Scorerpunkten in 54 Einsätzen einen Namen. In der La Liga war er seit Januar 2024 zumindest an acht Treffern direkt beteiligt. Der Wechsel zurück in seine Heimat birgt für Roque nun die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen erneut ins Schaufenster zu spielen.