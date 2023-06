United erneuert Diaby-Interesse

Manchester United beschäftigt sich offenbar ein weiteres Mal mit Moussa Diaby. Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ ist der 23-Jährige im Sommer eines der Transferziele der Red Devils. Als Ablösesumme bringt die Boulevardzeitung eine Summe von umgerechnet 75 Millionen Euro ins Spiel. Ein Vorstoß könne jedoch etwas auf sich warten lassen. Zunächst wolle United seine Übernahmegespräche zu Ende bringen.

Der englische Traditionsklub wird bereits seit Jahren regelmäßig mit dem französischen Offensivspieler in Verbindung gebracht. Neben United signalisieren auch der FC Arsenal und Newcastle United Interesse an dem Linksfuß. An Bayer Leverkusen ist Diaby vertraglich noch bis 2025 gebunden.

