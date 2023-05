Bayer 04: Diaby-Angebot aus England erwartet

Bei Bayer Leverkusen könnte schon bald eine konkrete Offerte für Moussa Diaby eingehen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, plant Newcastle United, ein Angebot für den 23-jährigen Flügelstürmer abzugeben. Die Mindestablöse, die die Verantwortlichen der Werkself fordern, beziffert das Fachblatt auf 60 Millionen Euro.

Diaby ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden, zählt aber seit geraumer Zeit zu den Abschiedskandidaten. Auch Paris St. Germain und der FC Arsenal zeigen am pfeilschnellen Franzosen Interesse, der in der aktuellen Spielzeit in 43 Partien an 25 Toren direkt beteiligt war (14 Tore, elf Vorlagen).

