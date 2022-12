Werder: Rapp darf gehen

Die Wege von Nicolai Rapp und dem SV Werder Bremen könnten sich zeitnah trennen. Gegenüber der ‚Bild‘ äußert sich der Leiter des Lizenzbereich Clemens Fritz wie folgt: „Wir wollen Rappo nicht unbedingt loswerden. Aber wenn er mit einem für ihn und auch den Verein attraktiven Angebot auf uns zukommt, würden wir uns das anhören.“

In der laufenden Bundesliga-Saison stand der 26-Jährige lediglich in sieben von 15 Partien auf dem Rasen. Davon kein einziges Mal in der Startelf. Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler wird unter anderem dem 1. FC Kaiserslautern nachgesagt.

