Hiobsbotschaft für den VfB: Zagadou droht Saison-Aus

Für Dan-Axel Zagadou könnte die Rückrunde gelaufen sein. Einem Bericht von ‚fussball.news‘ zufolge hat sich der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart in der heutigen Trainingseinheit eine „schwere Knieverletzung“ zugezogen. Dem 24-Jährigen drohe das Saison-Aus.

Für die Schwaben eine unerfreuliche Botschaft. Zagadou war in der aktuellen Spielzeit ein wichtiger Eckpfeiler des Defensivverbundes und hatte maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg (Platz drei in der Tabelle). Das Sportportal bringt sogar einen möglichen Ersatz ins Gespräch, bis morgen hätte der VfB noch Zeit, um auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Update (23:24): Laut dem ‚kicker‘ besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Damit würde der Franzose monatelang ausfallen.