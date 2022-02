Wieder Zweifel an Maguire: United steigt in Rüdiger-Poker ein

„Ich denke, wie ich spiele, sieht man, dass ich hier glücklich bin. Aber es gibt auch andere Leute, die Entscheidungen treffen müssen“, spielte Antonio Rüdiger vor kurzem gekonnt den Ball in die Spielhälfte seines Arbeitgebers FC Chelsea. Der Nationalspieler weiß sehr genau um seine ausgezeichnete Verhandlungsposition. Und dank Manchester United wird diese offenbar noch besser.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, bewerben sich nun auch die Red Devils um den im Sommer ablösefreien Innenverteidiger. Im Old Trafford bestehen nach wie vor große Zweifel an Kapitän Harry Maguire. Rüdiger soll die wackelnde Defensive verstärken, die in 26 Ligaspielen bereits 34 Treffer hinnehmen mussten.

Allein am Pokertisch ist United logischerweise nicht. Nach FT-Informationen werben vor allem Paris St. Germain und Real Madrid um die Dienste des gebürtigen Berliners. Die beiden Topklubs haben dem 28-Jährigen bereits lukrative Offerten unterbreitet. Der FC Bayern soll sich indes aufgrund der horrenden Gehaltsvorstellungen aus dem Rennen verabschiedet haben.