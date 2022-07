United-Ausweg: Ronaldo zurück zu den Wurzeln?

Am liebsten würde Cristiano Ronaldo wohl zum FC Bayern wechseln und sich die Meisterschaft eines vierten Landesverbandes in die Vitrine stellen. In München hat man aber kein Interesse am gealterten Superstar. In seiner portugiesischen Heimat zeigt man sich offenbar gesprächsbereiter.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, arbeitet Berater Jorge Mendes mit Hochdruck an Exit-Optionen für seinen Top-Klienten. Eine weitere ist nun eine Rückkehr zu Sporting Lissabon. Demnach hat der Agent bereits Gespräche mit Ronaldos Ausbildungsklub geführt.

Ronaldo-Gipfel ohne Erfolg

Einem Wechsel im Weg steht aber nach wie vor Manchester United. Zu Wochenbeginn kam Ronaldo zurück nach Manchester, am Dienstag standen Gespräche mit Trainer Erik ten Hag sowie Klub-Ikone und Vorstandsmitglied Alex Ferguson an.

An den unterschiedlichen Positionen änderte sich nichts. Der 37-Jährige will weg, United den Superstar nicht verkaufen. Es ist wohl das Kalkül von Ronaldo und Mendes, dass ein offizielles Angebot eines anderen Klubs United zum Umdenken bringen könnte.

Aus München wird ein solches nicht kommen. Womöglich könnte der Offensivstar aber die Möglichkeit bekommen, seine erste portugiesische Meisterschaft einzufahren.