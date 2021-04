Medien: Hoffenheim schnappt sich PSG-Talent Mbuyi-Muamba

Mit Hubert Mbuyi-Muamba wechselt der nächste Nachwuchsspieler von Paris St. Germain in die Bundesliga. Dem Champions League-Halbfinalisten gelang es einmal mehr nicht, einem seiner Eigengewächse eine Perspektive aufzuzeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nutznießer ist im Fall von Mbuyi-Muamba allem Anschein nach die TSG Hoffenheim. Wie ‚RMC‘ berichtet, wird der am heutigen Donnerstag volljährig gewordene Innenverteidiger in den kommenden Wochen im Kraichgau anheuern und seinen ersten Profivertrag unterschreiben.

Auf einen Einsatz bei den PSG-Profis wartet Mbuyi-Muamba bislang – was wohl auch der Grund für seine Zweifel an einer erfolgreichen Zukunft in Paris ist. Bei der TSG, die bekanntermaßen ein Faible für junge Spieler hat, stehen die Chancen auf Profi-Einsätze ungleich besser.