„Alle wären schockiert“: Lukaku kündigt Abrechnung an

Romelu Lukaku scheint das abgelaufene Transferfenster schwer mitgenommen zu haben. „Ich rede nicht um den heißen Brei herum, ich werde zu gegebener Zeit sprechen. Aber wenn ich tatsächlich sagen würde, wie der vergangene Sommer abgelaufen ist, wären alle schockiert. Es gab wirklich Momente, in denen ich dachte, ich würde explodieren“, verriet der Stürmer, der in der abgelaufenen Wechselperiode leihweise vom FC Chelsea zur AS Rom gewechselt war, auf der heutigen Pressekonferenz im Lager der belgischen Nationalmannschaft.

Darüber hinaus bestätigt der 110-fache Nationalspieler das Interesse aus Saudi-Arabien: „Ich bin stolz auf das Interesse. Aber nach den ersten Gesprächen war ich nicht davon überzeugt, zu Al Hilal zu wechseln. Al Hilal ist der größte Verein im Nahen Osten, die saudische Liga wird eine der größten der Welt werden, aber ich war nicht bereit, Europa zu verlassen.“ Rein sportlich hat sich der Wechsel aus Sicht des bulligen Angreifers jedenfalls ausgezahlt: In der laufenden Saison erzielte Lukaku in acht Pflichtspielen bereits sieben Treffer für die Giallorossi.