Hertha fällt Barkok-Entscheidung

Leihspieler Aymen Barkok hat bei Hertha BSC keine Zukunft. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge haben die Verantwortlichen des Zweitligisten den Entschluss gefasst, die Kaufoption des 25-jährigen Mittelfeldspielers nicht zu ziehen. So wird der in Frankfurt geborene Marokkaner im Anschluss an die Saison zum FSV Mainz 05 zurückkehren.

Im Falle eines Herthaner Aufstiegs wären für Barkok 1,2 Millionen Euro fällig gewesen, in Liga zwei nur die Hälfte. Ab zwölf Startelfeinsätzen hätte der Passus obligatorisch gegriffen. Besagte Grenze wird der Rechtsfuß, aktuell acht Einsätze für die Berliner, bis zum Sommer aber wohl nicht erreichen.