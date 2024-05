Neuer Rechtsverteidiger: Schalke vermeldet nächsten Transfer

Der FC Schalke 04 hat Andrian Gantenbein verpflichtet. Der Rechtsverteidiger wechselt vom FC Winterthur zu den Knappen. Bei Schalke erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028. „Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt. Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt“, lässt sich Sportdirektor Marc Wilmots zitieren.

Gantenbein sieht Schalke als den richtigen Schritt in seiner Karriere und möchte sich bei den Königsblauen spielerisch und taktisch weiterentwickeln: „Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen.“

In 32 Spielen für Winterthur erzielte der flankenstarke Abwehrmann drei Treffer und bereitete sieben weitere vor. Gantenbein ist ehemaliger Schweizer U21-Nationalspieler. Er lief insgesamt sechsmal für die Eidgenossen auf.