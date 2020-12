Hütter zur Stürmer-Suche: „Prüfen täglich Optionen“

Die Suche nach einem Ersatz für Bas Dost läuft bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. „Der Abgang von Bas ist sportlich ein Verlust. Dementsprechend beobachten wir den Markt und prüfen täglich Optionen“, erklärt der Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz, schränkt jedoch ein: „Aber es muss etwas sein, das Sinn ergibt. Wir wollen nicht einfach nur etwas machen, um etwas zu machen.“

Als heißer Kandidat gilt Joshua Zirkzee, die Eintracht will das Bayern-Talent aber mit Kaufoption ausleihen. Schwer vorstellbar, dass der Rekordmeister da mitspielt. „André Silva ist in einer sehr guten Verfassung und Ragnar Ache ist auf einem guten Weg und wird bald wieder ins Training einsteigen. Wir werden trotzdem versuchen, adäquat auf den Abgang von Bas Dost zu reagieren und Ersatz zu finden“, so Hütter weiter.