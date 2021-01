Medien: Werders Kapino nach Sandhausen

Stefanos Kapino (26) wird offenbar vom SV Werder Bremen an den SV Sandhausen verliehen. Laut ‚Sky‘ wechselt der Ersatztorhüter der Bremer in die 2. Bundesliga, um den Klub aus der Kurpfalz im Abstiegskampf zu verstärken. Eine offizielle Bestätigung soll noch heute folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Werder kam Kapino in der vergangenen Saison zu seinem bislang letzten Einsatz. An Nummer eins Jiri Pavlenka gibt es für den Griechen kein Vorbeikommen. In Sandhausen werden seine Chancen auf regelmäßige Einätze deutlich höher sein.

UPDATE (13:23 Uhr): Mittlerweile hat Sandhausen die Kapino-Verpflichtung bestätigt.