Die FT-Topelf des 17. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jamal Musiala

2023 war nicht das Jahr des Jamal Musiala. Nun schickt sich der Dribbelkünstler aber offenbar an, wieder an alte Glanzleistungen anzuknüpfen. Sein Doppelpack ebnete dem FC Bayern den Weg zum 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Der 20-Jährige war aber nicht nur torgefährlich, sondern auch spielfreudig und ballsicher. Zudem traf er häufig die richtige Entscheidung mit dem Spielgerät am Fuß – das war noch im vergangenen Jahr mitunter deutlich seltener der Fall.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - TSG Hoffenheim 3:0

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1

1.FC Köln - Heidenheim 1:1

SC Freiburg - Union Berlin 0:0

Leipzig - Frankfurt 0:1

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 0:1

Darmstadt - Dortmund 0:3

VfL Bochum - Werder Bremen 1:1

M’gladbach - VfB Stuttgart 3:1

