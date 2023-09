Transferduell zwischen Liverpool & City?

Der FC Liverpool und Manchester City könnten sich im nächsten Sommer in die Quere kommen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind sowohl die Reds als auch die Skyblues an Innenverteidiger Nayef Aguerd (27) von West Ham United interessiert. Der Verein um Trainer Jürgen Klopp möchte der Boulevardzeitung zufolge nach dem Mittelfeld-Umbruch in diesem Sommer als nächstes seine Defensive erneuern.

Grundsätzlich bewundere zwar auch City den 34-fachen marokkanischen Nationalspieler, habe aber tendenziell weniger Bedarf. So oder so müssen beide Klubs erst einmal West Ham von einem Transfer überzeugen. Die Hammers gelten als zäher Verhandlungspartner. Erschwerend kommt hinzu, dass Aguerd noch bis 2027 bei den Londonern unter Vertrag steht.