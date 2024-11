BVB: Adeyemi-Comeback terminiert

Karim Adeyemis Ausfallzeit neigt sich dem Ende zu. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Offensivspieler von Borussia Dortmund zwar noch keine Option für das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15:30 Uhr), soll dafür aber eine Woche später beim Topspiel gegen den FC Bayern wieder einsatzbereit sein.

Adeyemi kurierte in den vergangenen Wochen einen Muskelfaserriss aus und soll nun peu à peu wieder die Belastung steigern. Der Rückkehr des 22-jährigen Linksfußes wird an der Strobelallee sehnsüchtig entgegengefiebert, war er doch vor seiner Blessur in acht Pflichtspielen an zehn Treffern (fünf Tore, fünf Assists) direkt beteiligt.