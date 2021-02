HSV: Der Transferplan für die Bundesliga

Eine große Transfer-Offensive ist vom Hamburger SV im Sommer nicht zu erwarten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge werden sich die Hanseaten in erster Linie auf dem Markt der ablösefreien Spieler umsehen. Mehr gebe das Budget auch bei einem Aufstieg in die Bundesliga nicht her.

Etwa 36 Millionen Euro stünden im Aufstiegsfall zur Verfügung, um die Profimannschaft zu finanzieren. Auch wenn die Gehaltskosten in den vergangenen Jahren von Sportchef Jonas Boldt sukzessive gesenkt wurden und durch den bevorstehenden Abgang von Großverdiener Bobby Wood weiter schrumpfen werden, bleiben in der aktuellen Situation kaum Reserven für Ablösesummen.