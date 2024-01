Gespräche vor dem Abschluss: BVB arbeitet an Sancho-Rückkehr

Borussia Dortmund will offenbar tatsächlich Jadon Sancho in diesem Monat zurückholen. Das zuletzt erkaltete Gerücht erhält schlagartig neue Nahrung, denn ‚Sky‘ berichtet, dass der BVB und Manchester United derzeit aktiv an einer Leihe bis Saisonende arbeiten. Die Gespräche laufen.

Sancho selbst wolle unbedingt wieder schwarz-gelb tragen. Dort gelang dem heute 23-jährigen Flügelspieler einst der Durchbruch als Profi, in 137 Spielen lieferte er bärenstarke 114 Scorerpunkte. 2021 ging es dann für 85 Millionen Euro nach Manchester.

Zwist mit ten Hag

Bei United kam der Engländer aber nie so richtig an und verlor auch schnell seinen Platz im Nationalteam. Mittlerweile hat sich Sancho zudem mit United-Trainer Erik ten Hag überworfen und spielt keine Rolle mehr im Team.

Zum aktuellen Dortmunder Coach Edin Terzic hat er dagegen ein gutes Verhältnis. Ob der Deal klappt, hängt in erster Linie von United ab, so ‚Sky‘. Eigentlich würde der englische Rekordmeister nämlich lieber verkaufen. Juventus Turin ist ebenfalls an Sancho interessiert.

Update (18:32 Uhr): Die Gespräche stehen laut ‚Bild‘ vor einer Einigung. Angeblich beläuft sich die Gesamtsumme, die der BVB bei Abschluss an United (Leihgebühr) und den Spieler (Gehalt) überweisen wird, lediglich auf rund drei Millionen Euro.