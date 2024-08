Gladbach oder Augsburg? Transferentscheidung um Neuhaus

Florian Neuhaus wechselt offenbar doch nicht zum FC Augsburg. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist zu entnehmen, dass sich der Mittelfeldakteur für einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach entschieden hat.

Dabei wurde dem zehnfachen deutschen Nationalspieler vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass die Fohlen ohne ihn planen. Folglich machte sich Neuhaus auf die Suche nach einem neuen Klub, war am vergangenen Wochenende sogar in der WWK Arena zugegen und soll nicht mehr weit von einem Wechsel in die Fuggerstadt entfernt gewesen sein.

Mittlerweile die Kehrtwende: Das Magazin geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass eine Trennung nie von Spieler- geschweige denn Vereinsseite forciert wurde. Im Trainingslager am Tegernsee soll ihm sogar ein Platz in der ersten Elf in Aussicht gestellt worden sein.

Kämpft sich Neuhaus zurück?

Sowohl in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue (3:1) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (2:3) saß Neuhaus 90 Minuten auf der Bank. Dennoch glauben dem Bericht zufolge alle Parteien an regelmäßige Spielanteile. Vielleicht reicht es ja für einen Einsatz am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Bochum.