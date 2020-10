HSV: Verlängerung mit Boldt rückt näher

Der Hamburger SV arbeitet noch immer an einer Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Jonas Boldt. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungen auf der „Zielgeraden“, ein erstes Angebot zur Verlängerung des Kontrakts soll bereits in Vorbereitung sein. Dem Bericht zufolge wird bereits in der nächsten Woche eine finale Entscheidung über die Zukunft des 38-Jährigen getroffen.

Boldt, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, war zuletzt von der AS Rom umworben worden. Die Hamburger wollen ihrerseits unbedingt mit Boldt verlängern. Die Chancen der Hanseaten stehen nicht schlecht: Der HSV-Sportchef hatte zuletzt bekräftigt, sich einen weiteren Verbleib gut vorstellen zu können.