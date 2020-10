Boldt kommentiert Roma-Gerüchte

Jonas Boldt hat Stellung zu seiner Zukunft beim Hamburger SV bezogen. Hinsichtlich der kolportierten Meetings mit den neuen Besitzern der AS Rom sagte der Sportvorstand gegenüber ‚Sky‘ im Anschluss an den gestrigen 3:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue: „Die Gespräche, die ich bisher geführt habe, sind mit den Protagonisten des HSV.“ In Rom wird Boldt mittlerweile als Wunschkandidat auf den vakanten Posten des Sportdirektors gehandelt.

Seit 2019 leitet der 38-Jährige die sportlichen Geschicke bei den Rothosen. Der ehemalige Leverkusen-Manager kann sich ein Engagement in der Hansestadt über sein Vertragsende im nächsten Sommer hinaus grundsätzlich vorstellen: „Wir sind auf einem guten Weg und permanent im Austausch. Das ist, was mich interessiert. Entscheidend ist, dass wir alle Geduld haben und bereit sind, das weiterzuentwickeln.“