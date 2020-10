HSV: Boldt-Gespräche nächste Woche

Das Tauziehen um Jonas Boldt geht in die nächste Runde. Laut der ‚Bild‘ will der Hamburger SV sich mit seinem 38-jährigen Sportvorstand in der kommenden Woche in die Gespräche über eine Ausweitung des bis 2021 laufenden Arbeitsvertrags einsteigen. Der Zweitligist darf bei Boldt nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen, denn die AS Rom ist ebenfalls noch im Rennen.

Mittlerweile ist der HSV-Sportchef bei den Römern zum Wunschkandidaten aufgestiegen, wie ‚Sport1‘ berichtet. Nachdem sich die Roma-Besitzer bereits in der vergangenen Woche mit Boldt getroffen haben, ist ein weiteres Meeting angesetzt. Sein Engagement bei den Rothosen will der ehemalige Leverkusen-Manager jedoch nicht leichtfertig aufgeben, wie er gegenüber ‚Sky‘ sagte: „Ich habe mich vor anderthalb Jahren dazu entschlossen, mit dem HSV einen Weg einzuschlagen, hier etwas entwickeln zu wollen. Das sehe ich nach wie vor noch so. Das ist mein oberstes Ziel, diese Geschichte weiter gestalten zu können.“