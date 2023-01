Trotz Badiashile: Chelsea plant mit Colwill

Der FC Chelsea plant offenbar langfristig mit Youngster Levi Colwill. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Blues in naher Zukunft nicht vor, den 19-jährigen Innenverteidiger abzugeben. Aktuell ist Colwill an Brighton & Hove Albion verliehen. Für die Südengländer lief er in der laufenden Spielzeit zehnmal auf. Trotz der namhaften Konkurrenz auf seiner Position wird ihm den Durchbruch an der Stamford Bridge zugetraut.

Chelsea hatte im vergangenen Transferfenster rund 180 Millionen Euro in die Transfers von Marc Cucurella, Wesley Fofana und Kalidou Koulibaly gesteckt, im Winter kam mit dem Franzosen Benoït Badiashile für rund 40 Millionen Euro ein weiterer Mann für die Abwehrzentrale dazu. Die Seagulls wittern ihrerseits die Chance, Colwill fest zu verpflichten. Chelsea hat daran aber offenbar wenig Interesse.

