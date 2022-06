Florenz verlängert mit Italiano

Der AC Florenz verlängert die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Vincenzo Italiano. Wie die Lilien bekanntgeben, erhält der 44-Jährige einen Vertrag bis 2024 mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Italiano hatte bei der Viola im vergangenen Jahr übernommen und den Klub auf Platz sieben geführt.

Damit tritt das Team um den Ex-Stuttgarter Nicolás González in der kommenden Saison in der Conference League an. Neben dem respektablen siebten Platz führte Italiano Florenz ins Halbfinale der Coppa Italia, wo gegen Schwergewicht Juventus Turin Schluss war.

Vincenzo Italiano and his coaching staff have renewed their contracts until the end of the 2023/24 season, with the club then able to take up the option of extending the deal into 2024/25 ⚜️🖋️#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano pic.twitter.com/XIil4GwT5E