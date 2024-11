BVB: Personalsorgen wachsen weiter

Borussia Dortmund bangt um Ramy Bensebaini. Beim gestrigen 0:0 der algerischen Nationalmannschaft gegen Äquatorialguinea musste der 29-Jährige aufgrund von Knieproblemen in der Halbzeit ausgewechselt werden. Eine offizielle Diagnose von Verbandsseite wurde noch nicht mitgeteilt, beim BVB hofft man laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aber, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga hinken die Dortmunder den Erwartungen hinterher, belegen nach zehn Spielen nur Tabellenplatz sieben. Dazu sind besonders in der Abwehr die Personalsorgen groß. Umso wichtiger wäre also die rechtzeitige Rückkehr des Linksverteidigers vor dem Duell gegen den SC Freiburg (23. November, 15:30 Uhr).