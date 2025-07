BVB zahlt Abfindung an Sahin

Borussia Dortmund arbeitet aktuell daran, Nuri Sahins bis 2027 datierten Vertrag aufzulösen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ erhält der ehemalige Cheftrainer in dem Zuge eine Entschädigung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Eine sogenannte Feuerklausel sei bei seiner Anstellung 2024 vereinbart worden.

Nach etwas mehr als einem halben Jahr war Sahin im Januar nach vier Niederlagen in Folge vom BVB freigestellt worden. Anfang Februar übernahm Niko Kovac das Ruder und führte die Dortmunder überraschend noch auf Tabellenplatz vier, was die Teilnahme an der Champions League bedeutet.