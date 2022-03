Spurs können beim Kulusevski-Kauf sparen

Tottenham Hotspur kann bei der Festverpflichtung von Dejan Kulusevski ein paar Millionen Euro einsparen. Einem Bericht des ‚Guardian‘ zufolge reduziert sich die Kaufoption für die Leihgabe von Juventus Turin auf 30 Millionen Euro, sollte Tottenham diesen Sommer eine Festverpflichtung vorziehen. Das Leihgeschäft, für das die Spurs bereits zehn Millionen Euro berappen mussten, läuft noch bis zum Ende der Saison 2022/23.

Dann greift bei Kulusevksi eine Kaufverpflichtung unter bestimmten Bedingungen. So wären 35 Millionen Euro fällig, sofern der 21-jährige Offensivspieler 50 Prozent von Tottenhams Premier League-Partien bestreitet und gleichzeitig die Qualifikation für die Champions League gelingt. Bei den Spurs hat sich Kulusevski mit zwei Treffern und vier Assists in elf Partien sportlich gut eingefügt und ist unter Antonio Conte regelmäßig in der Startelf vertreten.