Greiml wechselt zu Schalke

Schalke 04 macht den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison perfekt. Die Königsblauen verpflichten Innenverteidiger Leo Greiml. Der 20-Jährige kommt ablösefrei von Rapid Wien und unterschreibt bei den Knappen einen Vertrag bis 2025.

„Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs“, schwärmt Sportdirektor Rouven Schröder, „sowohl bei Rapid als auch in der österreichischen U21-Nationalmannschaft hat Leo in der Vergangenheit schon Verantwortung auf dem Platz übernommen, ehe ihn die Knieverletzung ausbremste. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft.“

Derzeit befindet sich Greiml nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss im Rehatraining. Für Rapid absolvierte der 1,86 Meter große Rechtsfuß insgesamt 57 Pflichtspiele.

„Ich arbeite hart daran, schnellstmöglich wieder vollständig fit zu sein und freue mich jetzt schon sehr darauf, mich ab dem Sommer auf Schalke beweisen zu dürfen“, sagt Greiml zu seiner Unterschrift bei den Königsblauen, „ich bin den Verantwortlichen des FC Schalke 04 sehr dankbar für das Vertrauen und bin mir sicher, dass der Klub das optimale Umfeld für meine Entwicklung bietet.“