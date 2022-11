Gegen die USA: England lässt Punkte liegen

England und die USA haben sich am zweiten Spieltag der Gruppe B im Al Bayt Stadion mit einem 0:0-Remis getrennt. Der vermeintliche Underdog aus den Vereinigten Staaten agierte couragiert und war keinesfalls unterlegen: Die größte Chance im ersten Durchgang verzeichnete Chelsea-Profi Christian Pulisic für die USA. Der ehemalige Dortmunder setzte in der 33. Minute einen Schuss aus dem Strafraum an die englische Latte.

Auch in der zweiten Hälfte waren es zunächst vor allem die Amerikaner, die der Führung näher waren. Gefährliche Aktionen der Three Lions blieben Mangelware, die USA konnten England-Keeper Jordan Pickford aber ebenfalls nicht in große Schwierigkeiten bringen. Nach 90 Minuten stand somit ein recht unspektakuläres 0:0 zu Buche, beide Nationen haben den Achtelfinaleinzug nun in der eigenen Hand. Im ersten Spiel der Gruppe gewann der Iran am Mittag mit 2:0 gegen Wales.