Barça: Laporta spricht über vier Neuzugänge & Dembélé

Der Boss des FC Barcelona hat sich ausführlich zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit der ‚Mundo Deportivo‘ gab Joan Laporta Einblick in die Kaderplanungen des FC Barcelona: „Wir werden mindestens vier neue Spieler holen. Wir wollen in der Abwehr, im Mittelfeld und im Angriff etwas tun.“

Für die Defensive ist Andreas Christensen (25) vom FC Chelsea eingeplant, das Zentrum soll mit Franck Kessié (25) vom AC Mailand verstärkt werden. Mit beiden Spielern ist Barça einig, die Verträge sollen schon unterschrieben sein. Eine Ablöse wird jeweils nicht fällig.

Alles mit Bedacht

Bleibt die Frage nach der Besetzung in der Offensive. Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund ist ein Thema. In dieser Woche kamen zudem Gerüchte auf, Barcelona könnte einen Versuch starten, dem Erzrivalen Real Madrid noch Kylian Mbappé (23) wegzuschnappen. Äußern wollte sich Laporta zu beiden Akteuren nicht: „Ich sage es ganz klar: Ich spreche nicht konkret über Namen. Was ich aber sagen kann: Wir werden keine Transfers tätigen, die den Verein gefährden.“

Die Gehaltsobergrenze sei klar definiert und jeder Spieler müsse dies akzeptieren, wenn er für den FC Barcelona spielen will. Das gilt auch für Ousmane Dembélé (24), über den Laporta sagt: „Ich habe nichts davon gehört, dass er hier weitermachen will.“ Und weiter: „Am Ende der Saison wird es sicher noch einmal Gespräche geben, aber auch das wird sich im vorgegeben Gehaltsrahmen bewegen.“ Der Franzose hatte im Winter das Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Nachbessern will Barça nicht.