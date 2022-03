Mbappé: Plötzlich mischt Barça mit

Im seit Monaten laufenden Poker um Kylian Mbappé kommt auf einmal eine ganz neue Dynamik. Bislang galt es als ausgemacht, dass nur Real Madrid den Weltmeister von Paris St. Germain weglotsen kann. Mit dem FC Barcelona soll sich neuerdings aber noch ein dritter Klub am Gezerre beteiligen.

Das geht aus einem Bericht der ‚L’Équipe‘ hervor. Demzufolge sei PSG darüber informiert worden, dass jetzt auch Barça an einem Mbappé-Transfer interessiert ist und eine Verpflichtung im Sommer plant – nicht nur für das französische Sportblatt eine „eher unerwartete Wendung“.

So abwegig erscheint die Sache dann aber nicht. Die Blaugrana sollen schon seit vielen Jahren hinter Mbappé her sein. Als der heute 23-Jährige 2017 von der AS Monaco nach Paris wechselte, gehörte der katalanische Großklub zu den Nebenbuhlern. Jetzt ist er offensichtlich zurück im Rennen um den pfeilschnellen Stürmer.

Finanziell machbar?

Auch in finanzieller Hinsicht erscheint Mbappés Katalonien-Wechsel gar nicht mal so unrealistisch. Barça mag zwar immer noch nicht gesund sein, kann durch den Deal mit Spotify aber mit frischen 300 Millionen Euro planen. Hinzukommt, dass der PSG-Stürmer zwar eine immense Unterschriftsprämie, aber keine Ablöse kosten wird, weil sein Vertrag ausläuft.

Damit dürfte er am Ende des Tages günstiger sein als etwa ein Erling Haaland (21), an dem die Katalanen schon länger interessiert sind, der aber mindestens 75 Millionen Euro Ablöse und ein Gehalt in ähnlichen Sphären wie Mbappé kosten dürfte. Nun muss sich zeigen, ob sich der Franzose auch einen Wechsel nach Barcelona vorstellen kann.