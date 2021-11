500 Millionen für La Liga | Pogba „nie wieder für United?“

Pogba nie mehr für United?

Paul Pogba verletzte sich im Training der französischen Nationalmannschaft und fällt voraussichtlich acht bis zehn Wochen aus. „Für Paul ist es vorbei“, schreibt der ‚Daily Star‘. Der ‚Sun‘ zufolge könnte dies das vorzeitige Ende bei Manchester United bedeuten. „Paul Pogba könnte nie wieder für United spielen“, so die Schlagzeile. Hintergrund: Zum Saisonende läuft sein Vertrag aus, ab Januar kann er ohne Einwilligung seines Klubs einen ab Sommer gültigen Vertrag bei einem anderen Klub unterzeichnen. Sollte er dies tun, könnte United bis Saisonende auf den Abwanderungswilligen verzichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xavi zieht die Zügel an

Als Mr. Nice Guy präsentiert sich Xavi zum Dienstantritt beim FC Barcelona nicht. Die ‚Sport‘ nennt den neuen Coach „Mr. Xavi“. Der 41-Jährige legt viel Wert auf Ordnung und Disziplin, die Barça-Stars sollen sich auf ihre Leistungen fokussieren. Erstes Beispiel: Gerard Piqué wurde die Teilnahme an einer Talkshow im Fernsehen untersagt. Die ‚Mundo Deportivo‘ stellt fest: „Xavi hat die Führung schon übernommen“.

Geldregen für La Liga?

„Mehr als 500 Millionen“ Euro stehen für die spanischen Vereine in Aussicht, so die ‚Mundo Deportivo‘. Das Geld kommt aus der TV-Vermarktung in Zentralamerika und Mexiko. Für acht Jahre hat La Liga die Rechte verkauft. Barça, Real und Co. dürfen sich also bald auf eine Finanzspritze freuen.