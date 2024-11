Zetterer bestätigt DFB-Kontakt

Zwischen Werder Bremens Stammkeeper Michael Zetterer und dem Deutschen Fußball-Bund hat ein erster Austausch stattgefunden. Im Interview mit ‚Sport1‘ gibt der 29-Jährige zu verstehen, dass er Kontakt zu Torwarttrainer Andreas Kronenberg hatte: „Ja, es gab Kontakt. Wir hatten ein sehr langes Gespräch, haben uns über alles Mögliche ausgetauscht. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, es war aber ein gutes Gespräch.“

Zetterer reifte in den vergangenen Jahren zur Nummer eins an der Weser. Der frühere deutsche U-Nationaltorwart glänzt auf der Linie, weiß aber vor allem auch mit dem Ball am Fuß zu überzeugen. Damit soll er Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Auge gefallen sein. Für eine Nominierung hat es bislang allerdings noch nicht gereicht.