Alaba: Real-Wechsel „noch nicht fix“

Herbert Hainer will an den kolportierten Wechsel von David Alaba zu Real Madrid noch keinen Haken machen. „Nach meinem Kenntnisstand ist das noch nicht fix“, beteuert der Präsident des FC Bayern in einem Interview mit der ‚Bild‘.

Ein Problem stelle Alabas Entscheidung gegen die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nicht dar, beteuert Hainer: „Die Stimmung ist okay. Man muss auch professionell damit umgehen. Sein Berater und er hatten andere Vorstellungen von der finanziellen Ausgestaltung eines neuen Vertrages. Das ist legitim.“