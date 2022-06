KSC verpflichtet Ballas

Florian Ballas bleibt nach dem Abstieg mit Erzgebirge Aue in der zweiten Liga. Der ablösefreie Innenverteidiger schließt sich dem Karlsruher SC an. Ballas unterschreibt einen Einjahresvertrag. Verletzungsbedingt bestritt der 29-Jährige in der vergangenen Saison nur drei Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

KSC-Sportchef Oliver Kreuzer erklärt: „Aufgrund der aktuellen Verletztenmisere in unserer Innenverteidigung mussten wir auf dieser Position nochmals reagieren. Mit Florian kommt nicht nur ein richtig guter Junge, sondern auch ein gestandener Spieler zu uns. Mit seiner Erfahrung von mehr als 150 Zweitliga-Spielen kann er uns sofort weiterhelfen.“