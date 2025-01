Medien: Davies-Unterschrift am Montag

Alphonso Davies’ Autogramm unter sein neues bis 2030 datiertes Arbeitspapier an der Säbener Straße ist für kommenden Montag geplant. Das ist einem ‚Sky‘-Bericht zu entnehmen. Demzufolge handeln die Verantwortlichen des FC Bayern gegenwärtig die letzten Details des Deals aus.

Davies ist aktuell nur noch bis zum Sommer an die Münchner gebunden. Nach einer langen Hängepartie konnte man den 24-jährigen Linksverteidiger, der sich am gestrigen Mittwochabend gegen Feyenoord Rotterdam (0:3) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat, nun doch von einem Verbleib in der bayrischen Landeshauptstadt überzeugen.