Bayern verleiht Richards nach Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim verpflichtet Chris Richards für den Rest der laufenden Saison. Für ein Jahr kommt der 21-Jährige vom FC Bayern in den Kraichgau. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der US-Amerikaner bereits für die TSG.

Seit 2018 gehört Richards zum FC Bayern. In der Zeit durchlief der Innenverteidiger die U19 und die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, bevor er in Hoffenheim seine ersten Schritte in der Bundesliga machte. Für weitere Erfahrung in Deutschlands Topliga schließt sich Richards nun erneut der TSG an.

„Chris hat uns in der vergangenen Halbserie als zweikampfstarker und schneller Verteidiger ohne Anlaufschwierigkeiten weitergeholfen“, sagt Hoffenheims Manager Alexander Rosen.

Update (18:50 Uhr): Wie der FC Bayern mitteilt, hat Richards seinen Vertrag vor der Leihe zu Hoffenheim bis 2025 verlängert.