VfB: Kein González-Ersatz geplant

Der VfB Stuttgart will nicht auf die Verletzungsmisere in der Offensive reagieren. „Es ist bitter, dass fast alle, die gerade ausfallen, Offensivspieler sind. Wir sehen trotzdem keine Notwendigkeit, aktiv zu werden und nachzuverpflichten. Dies wäre überdies wirtschaftlich sehr unvernünftig und unterschätzte die Qualität unserer Gruppe“, so Sportdirektor Sven Mislintat laut ‚dpa‘.

Am vergangenen Wochenende zog sich Top-Stürmer Nicolas González einen Bündelriss in der Hüfte zu. Der 22-jährige Argentinier fällt vier bis sechs Wochen aus. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen derzeit die Offensivkräfte Erik Thommy, Mateo Klimowicz, Philipp Förster und Lilian Egloff. Roberto Massimo zumindest ist heute ins Training zurückgekehrt.