Barça: Freigabe für Raphinha?

Der FC Barcelona würde Rechtsaußen Raphinha wohl unter Umständen die Freigabe für einen Wechsel erteilen. Einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge wären die Blaugrana gesprächsbereit, wenn ein Interessent 70 Millionen Euro Ablöse in Aussicht stellt. Raphinha besitzt in Barcelona noch einen Vertrag bis 2027.

Der Brasilianer wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. Insbesondere Tottenham Hotspur soll Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Der aufgerufene Preis ist den Spurs laut der ‚Sport‘ aber deutlich zu hoch. In der laufenden Saison kommt Raphinha auf zwei Tore und drei Assists in elf Einsätzen.