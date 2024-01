Lukrativer Vertrag: Vogt beerbt Bonucci bei Union

Union Berlin rüstet sich für den Abstiegskampf in der Bundesliga. Wie die Eisernen mitteilen, kommt Kevin Vogt vom Klassenkameraden TSG Hoffenheim. Es fließen dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro Ablöse. Der 32-jährige Innenverteidiger erhält dem Vernehmen nach einen gut dotierten, langfristigen Vertrag in Köpenick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das war sicherlich auch ein entscheidender Grund, die TSG nach siebeneinhalb Jahren mitten in der Saison zu verlassen. Denn Vogt war in der Hinrunde Stammspieler und kämpfte mit den Kraichgauern um die internationalen Plätze. Nun folgt der spiel- und sprintstarke Vogt bei Union auf Leonardo Bonucci (36), der kurz vor dem Wechsel zu Fenerbahce steht.

Lese-Tipp

Tinte trocken: Bonucci verlässt Union

„Ich freue mich auf die Mannschaft, den Verein, das Stadion und die Herausforderungen, die in den kommenden Monaten vor uns liegen. Union ist ein faszinierender Club und ich freue mich darauf, meinen Weg nun in der Hauptstadt weiterzugehen und die Rückrunde gemeinsam mit meinen neuen Kollegen erfolgreich zu bestreiten“, so Vogt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert erklärt: „Kevin ist ein Spieler, der mutig ist, eine Mannschaft führen kann und unserem Team mit seiner Mentalität und Willenskraft gut tun wird. Er kennt die Bundesliga extrem gut und ist bereit, diesen Weg gerade jetzt gemeinsam mit uns zu gehen. Wir freuen uns sehr über seine Zusage.“