Sevilla bei Fati in Lauerstellung

Ansu Fati kehrt nach einer eher mäßig verlaufenen Leihe bei Brighton & Hove Albion zurück zum FC Barcelona und soll in der Vorbereitung eine faire Chance bekommen, um bei Barça doch noch Fuß zu fassen. Sollte dies dem 21-Jährigen nicht gelingen, haben sich laut Informationen der ‚Sport‘ bereits einige Klubs in Stellung gebracht, die sich um den Offensivspieler bemühen wollen. In diesem Fall würden die chronisch klammen Katalanen Fati, an dem es intern weiter große Zweifel gebe, gerne endgültig verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport‘ ist dabei allerdings das Hauptproblem, dass sich als Interessenten lediglich „exotische Mannschaften insbesondere aus Saudi-Arabien“ melden und der junge Spanier nicht beabsichtigt, in eine wesentlich schlechtere Liga zu wechseln. Profiteur der Situation könnte nun der FC Sevilla sein, wie die Zeitung berichtet. Die Andalusier möchten den Linksaußen lediglich ausleihen. Um dem Spieler trotz des verpassten internationalen Wettbewerbs von diesem Schritt zu überzeugen, könnten die geplanten Verpflichtungen von Ilaix Moriba (21/Leihe) von RB Leipzig und Carles Aleñá (26/Fix-Transfer) vom FC Getafe helfen. Alle drei stammen aus La Masia und kennen und schätzen sich.