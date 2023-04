Kahn-Zukunft: Kann jederzeit was passieren?

Nach der 1:3-Pleite beim FSV Mainz 05 steht Oliver Kahn angeblich stärker zur Disposition. In der TV-Sendung ‚Lage der Liga‘ sagt Christian Falk über ein schnelles Aus: „Ja, das Szenario ist denkbar und kann wirklich passieren.“ Zunächst einmal habe man die Personalie erst im Anschluss an die Saison diskutieren wollen, doch das habe sich inzwischen geändert. Falk: „Wir haben gestern nach dem Spiel noch mal Hinweise bekommen, dass wir die Augen und Ohren offen halten sollen, weil da wirklich jederzeit jetzt was passieren kann.“

Im Gegensatz zu Vorstandsboss Kahn stehe Sportchef Hasan Salihamidzic nicht so akut am Pranger, versichert Falk: „Kahn ist der CEO, er ist für die große Linie verantwortlich, auch für den Sportvorstand. Er hat das alles mitgetragen, den Trainerwechsel und auch die Spielertransfers.“ Innerhalb des Vereins diskutiere „man momentan nur über Oliver Kahn, nicht über Salihamidzic“.

