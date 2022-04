Polyvalenz als Trumpf: Wird Bensebaini zum Problemlöser beim BVB?

Ramy Bensebaini könnte im Sommer die Farben innerhalb der Bundesliga wechseln. Nach FT-Informationen besteht bereits Kontakt zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Der 26-jährige Algerier hat seine Entscheidung für den BVB bereits getroffen. Ob ein Transfer im Sommer über die Bühne gehen wird, hängt an einer Übereinkunft der Klubs bezüglich der Ablöse.

Defensiv-Allrounder als Problemlöser

Für die Dortmunder wäre Bensebaini wohl ein Glücksgriff. Der polyvalente Linksfuß würde gleich auf mehreren Kaderbaustellen Abhilfe schaffen. In der laufenden Spielzeit kam der Nationalspieler für Gladbach als linker Innenverteidiger in einer Dreier- und in einer Viererkette zum Einsatz. Darüber hinaus auch auf seiner Stammposition als linker Verteidiger in einer Reihe mit vier Abwehrspielern sowie als linker Schienenspieler im System mit drei Innenverteidigern.

Beim BVB ist Raphaël Guerreiro gesetzt. Der Portugiese agiert als Spielmacher vom linken Flügel und beeinflusst das Dortmunder Spiel mit seinen Qualitäten sehr. Allerdings häufen sich die verletzungsbedingten Ausfälle des 28-Jährigen. 17 Partien musste Guerreiro wettbewerbsübergreifend in der laufenden Spielzeit passen. Nico Schulz konnte als Vertreter nicht überzeugen. Hier könnte künftig Bensebaini in die Bresche springen.

Alternative zu Schlotterbeck?

Zuletzt wurde die Spur zu Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund immer heißer. Der Innenverteidiger vom SC Freiburg flirtet seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in den Ruhrpott. Allerdings mischt wohl auch der FC Bayern beim deutschen Nationalspieler mit. Bensebaini wäre eine passende Alternative zum 22-Jährigen.

Für die Fohlen wies der Nordafrikaner nach, dass er die Fähigkeiten besitzt, als linker Innenverteidiger gute Leistungen abzuliefern. Die taktische Flexibilität, um dies in einer Dreier- oder Viererkette zu tun, kann ihm ebenfalls schon attestiert werden. Mit Niklas Süle (26), der von den Bayern kommt und Mats Hummels (33) stehen zwei routinierte Rechtsfüße ab der kommenden Saison im Kader. Bei Manuel Akanji (26) bahnt sich ein Abschied an.

Dementsprechend wird ein passender Linksfuß als Nebenmann für Süle und Hummels gesucht. Dan-Axel Zagadou (22) spielt in den Plänen der Verantwortlichen beim BVB offenbar keine Rolle mehr. Soumaïla Coulibaly (18) braucht noch Zeit, um eine größere Rolle im Bundesligakader zu spielen. Nicht auszuschließen, dass die Schwarz-Gelben sogar damit liebäugeln, Schlotterbeck und Bensebaini zusammen in den Signal-Iduna-Park zu holen.