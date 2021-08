ManCity: Guardiola kündigt seinen Abschied an

Pep Guardiola wird Manchester City am Vertragsende in zwei Jahren verlassen. Dies kündigte der katalanische Startrainer auf einer Veranstaltung der brasilianischen Investmentgesellschaft ‚XP Investimentos‘. „Nach sieben Jahren (bei ManCity, Anm. d. Red.) werde ich eine Pause einlegen und innehalten“, so Guardiola.

Eine Vertragsverlängerung bei den Skyblues wird es nach Lage der Dinge nicht geben, vorzeitig beenden wolle Guardiola seinen Kontrakt allerdings nicht. Und danach? „Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein“, sagte der 50-Jährige, „[…] ich würde gerne bei einer Europameisterschaft, einer Copa América oder einer Weltmeisterschaft an der Seitenlinie stehen.“

Seit 2016 ist Guardiola als Cheftrainer bei ManCity tätig. In dieser Zeit gewann er drei englische Meisterschaften, einen Pokalsieg und erreichte am Ende der vergangenen Saison das Champions League-Finale. Auf den Sieg in der Königklasse wartet der ehemalige Trainer des FC Bayern allerdings seit nunmehr zehn Jahren. Letztmals errang er die Trophäe mit dem FC Barcelona.