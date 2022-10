Juve: Nedved stärkt Allegri

Bei Juventus Turin stehen sie weiter zu ihrem angeschlagenen Trainer Massimiliano Allegri. Der Übungsleiter habe das „volle Vertrauen des gesamten Umfelds“, betonte Juves Vizepräsident Pavel Nedved am Mikrofon von ‚DAZN‘. Die Spekulationen über einen möglichen Trainerwechsel seien in der aktuellen Situation „normal“.

Juventus enttäuscht in der laufenden Saison durchweg. In der Serie A rangiert die Alte Dame nur auf Platz sechs, in der Champions League ist sie vorzeitig in der Gruppenphase ausgeschieden. Allegri ist schwer unter Beschuss. Als möglicher Nachfolger wird aktuell Antonio Conte (Tottenham Hotspur) gehandelt.