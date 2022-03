Cannavaro spricht über Trainerjobs

Fabio Cannavaro könnte bald wieder als Trainer arbeiten. Gegenüber ‚Sky Italia‘ sagt der 136-fache italienische Nationalspieler: „Die Tatsache, dass ich die Gelegenheit hatte, mit der polnischen Nationalmannschaft, Everton und Watford zu sprechen, hat mich sehr gefreut.“ Übernommen hat der momentan vereinslose Cannavaro bekanntlich aber keine der genannten Mannschaften.

Dank seiner Reputation als Trainer in China, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhält der Übungsleiter „viele Angebote aus arabischen und asiatischen Ländern“. Cannavaro will aber jetzt in Europa Fuß fassen. Ein Engagement bei der SSC Neapel würde er sehr begrüßen: „Es ist ein Traum, ich war schon immer Napoli-Fan, seit ich ein Junge war.“