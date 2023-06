Fast fix: Neuer Job für Kohfeldt

Nach einem Jahr ohne Trainerjob in Deutschland wagt Florian Kohfeldt den Weg ins Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg und von Werder Bremen unmittelbar vor einem Engagement in Belgien.

Demnach heuert Kohfeldt für die kommende Saison bei der KAS Eupen an. Der Klub an der Grenze zu Deutschland schaffte in der abgelaufenen Spielzeit als Tabellen-15. gerade so den Klassenerhalt. Im April trennte sich Eupen von Cheftrainer Edward Still und befindet sich seitdem auf Trainersuche.

Kohfeldt wird nach seiner Vorstellung direkt alle Hände voll zu tun haben. Da in Belgien die Saison schon am 22. Juli beginnt, befindet sich die Mannschaft von Eupen bereits wieder bei den ersten Leistungstests.