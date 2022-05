Vermeintliche PSG-Einigung: Mbappé-Berichte immer grotesker

„Verlängerung in Sicht“ vermeldete ‚Le Parisien‘ am gestrigen Donnerstagabend in großen Lettern. Nach Informationen der Lokalzeitung sieht es für Paris St. Germain in den Verhandlungen mit Kylian Mbappé „richtig gut aus“. Eine Einigung sei in greifbarer Nähe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Entwicklung in der Berichterstattung, die Mbappés Mutter Fayza Lamari zu einem öffentlichen Statement veranlasste. „Mit Paris Saint-Germain (oder irgendeinem anderen Klub) gibt es keine grundsätzliche Einigung“, vermeldete die 48-Jährige über ihren Twitter-Kanal. Man werde „in einem Klima großer Gelassenheit“ weiterverhandeln.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Real noch im Spiel

Doch das war nicht das einzige, was Lamari am gestrigen Abend verlauten ließ. Auch gegenüber der ‚Marca‘ äußerte sich Mbappés Mutter – und machte wiederum Real Madrid Hoffnung. „Es ist völlig falsch, dass Kylian verlängert hat“, so die ehemalige Handballspielerin. Stattdessen bezeichnet sie die Königlichen als „weiterhin erste Option“.

Was denn nun? PSG-Einigung oder Real-Transfer? Auch jetzt kann diese Frage noch nicht beantwortet werden. Klar ist: Die Spannung steigt immer weiter und führt in Frankreich und Spanien zu einer bisweilen grotesken Berichterstattung über das Mbappé-Gezerre.